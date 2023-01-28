جدة - نرمين السيد - وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدتى مجدل بنى فاضل وعقربا، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر صحفية، بأن المستوطنين أحرقوا مركبات المواطنين، واعتدوا على المواطنين، فيما تصدى لهم الأهالى، ما أدى لتسجيل إصابات بالاختناق ونقلهم إلى مستشفيات المدينة.
وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، فى بلدة مجدل بنى فاضل، عقب تصدى الأهالى لمستوطنين نصبوا خيماً وكرفانات فى أراضى البلدة.
فيما استهدفت قوات الاحتلال الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة أحدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بالاختناق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية جنوب نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.