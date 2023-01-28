القاهرة الإخبارية: مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدتى مجدل بنى فاضل وعقربا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المستوطنين أحرقوا مركبات المواطنين، واعتدوا على المواطنين، فيما تصدى لهم الأهالى، ما أدى لتسجيل إصابات بالاختناق ونقلهم إلى مستشفيات المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، فى بلدة مجدل بنى فاضل، عقب تصدى الأهالى لمستوطنين نصبوا خيماً وكرفانات فى أراضى البلدة.

فيما استهدفت قوات الاحتلال الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة أحدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بالاختناق.