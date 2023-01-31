بايدن: خطط تطوير البنى التحتية تعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن ـ خلال زيارته لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، اليوم الثلاثاء، إن شبكة السكك الحديد تعتبر من أهم المرافق التى يجب تحسينها وتحديثها فى أسرع وقت.

وأضاف أن خطط تطوير الطرق والجسور الأمريكية هى الأهم منذ إنشاء شبكتى الطرق السريعة والسكك الحديدية، مؤكدا أن كل أعمال التطوير سيتم تنفيذها بأيدى أمريكية وستوفر مئات آلاف الوظائف لكل الفئات.

وأكد الرئيس الأمريكى أن تحركاته لتجديد شبكات النقل، مستمرة فى كامل أجزاء الولايات المتحدة حيث توجد الكثير من الجسور، والطرقات التى تعتبر أساسية لتدفق البضائع والمسافرين وتحتاج إلى التحسين لتمثل وجهة حقيقية للولايات المتحدة.