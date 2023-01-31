دا سيلفا يقترح وساطة «برازيلية - صينية» لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ورفض دا سيلفا، تحميل روسيا مسؤولية الحرب بمفردها، موجهًا اللوم فى الوقت نفسه إلى أوكرانيا بصفتها شريكًا فى الحرب، بحسب القناة الإخبارية.

وقال لولا خلال مؤتمر صحفى، مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، إنه اقترح مبادرة وساطة من قبل البرازيل والصين لإنهاء حرب أوكرانيا.

ورفض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أمس الإثنين، مجددًا إرسال ذخائر يمكن استخدامها فى الوضع القائم بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "البرازيل ليس لديها مصلحة فى إرسال ذخائر قد تستخدم بين روسيا وأوكرانيا، البرازيل بلد سلام.. البرازيل لا تريد أن يكون لها أى مشاركة، حتى بشكل غير مباشر".