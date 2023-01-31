باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: دعوة المستشار الألمانى للسلام تفتقد الواقعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث فى الشؤون الدولية، إن دعوة المستشار الألمانى أولاف شولتس لإجراء مباحثات للسلام، والحديث عن اتفاق ينهى الحرب الروسية الأوكرانية فى العام الجديد، هى مسألة تفتقد إلى الكثير من الواقعية.





تصعيد من الطرفين

وأوضح الدكتور أسامة السعيد، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه فى ظل تصاعد المعارك على الأرض، والتصعيد من كلا المعسكرين، سواء روسيا بكل ما تملكه من قوة عسكرية ورغبة فى حسم الصراع لتحقيق مكاسب كبيرة على المستوى الإستراتيجى، وفى المقابل المعسكر العربى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية التى لن تسمح لروسيا بتحقيق كافة الأهداف التى وضعتها من خلال هذا الصراع.

أوضاع غير مهيأة

ورأى الباحث فى الشؤون الدولية أن الأوضاع السياسية والميدانية غير مهيأة حتى هذه اللحظة لما يتحدث عنه المستشار الألمانى، وهو فكرة التوصل إلى مباحثات تفضى إلى إنهاء الحرب، خاصة وأن ألمانيا دعت فى أكثر من مناسبة سابقة عن فكرة الحل السياسى باعتبارها أكثر المتضررين من هذا الصراع.

وأضاف أنه لذلك، فإن ألمانيا تتحدث من منظور المصلحة والبحث عن مصالحها، لاسيما فى ظل تصاعد الأحداث والضغط على برلين لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن الأوضاع غير مهيأة لاتفاق سياسى.

ضغوط على ألمانيا

وأشار إلى أن التغير النوعى فى موقف ألمانيا يأتى نتيجة لضغوط الناتو وضغوط عدد من الدول الغربية على برلين لتسليم أسلحة نوعية ثقيلة إلى أوكرانيا، لافتًا إلى أن الموقف الألمانى كان متحفظًا بشدة فى بداية إندلاع المعارك فى أوكرانيا، وتحفظت بشأن تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف، لكنها رضخت فى النهاية للضغوط الغربية.

معركة كبيرة قادمة

ونوه الدكتور أسامة السعيد فى حواره لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك أحاديث حاليًا عن معركة كبيرة قادمة، وهو ما لا تريده ألمانيا، لأن ذلك يعنى مزيد من الإضرار بمصالحها الاقتصادية والأمنية، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن روسيا أبدت مرارًا انفتاحها على أى جهود للحل السياسى، لكنه لم يتحقق أيا من هذه الوعود حتى اللحظة.

وأضاف أن روسيا وضعت مجموعة من المحددات والمطالب وعلى المعسكر الغربى أن يفى حتى من قبل الجلوس للتفاوض، وبدون ذلك تبقى الأحاديث عن مفاوضات سلام مجرد تكتيك سياسى.