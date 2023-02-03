دبلوماسى روسى: فيينا تتخذ خطوات جادة لـ تدمير العلاقات مع موسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ليوبنسكى فى تصريحات إعلامية إن فيينا تتخذ خيارًا جادًا وواعيًا لمواصلة تدمير علاقاتنا الثنائية وقنوات الحوار بيننا"، مٌشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر بالتأكيد على سمعة العاصمة النمساوية كمنصة تفاوض دولية محايدة.
أوضح أن هذا يدعو أيضًا إلى التشكيك فى قدرة فيينا واستعدادها "لأداء دور الوسيط، والذى كان يمثل نقطة قوة النمسا".
وأكد أن العلاقات بين موسكو وفيينا، والتى كانت بناءة فى يوم من الأيام، أصبحت آخذة فى التدهور الآن، وفى هذا الصدد، رد ليوبنسكى على تصريح وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالنبرج، الذى تفاخر فيه بأنه أول وزير يعلن طرد دبلوماسى روسى، بأنه إنجاز مشكوك فيه أن نفخر به".
وقال "الغرب بشكل جماعى يعمل على زيادة تصعيد الصراع. وفيينا، للأسف الشديد، تقدم مساهمتها فى هذا الشأن".
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
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