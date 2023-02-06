العالم اليوم - بالفيديو.. زلزال قوي يهز تركيا تصل ارتداداته لدول عربية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. زلزال قوي يهز تركيا تصل ارتداداته لدول عربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 فبراير 2023 04:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بوقوع زلزال بقوة 7.4 درجة في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الإثنين.

وأكد مراسلنا في تركيا، انهيار عدد من المباني السكنية جنوبي البلاد بسبب الزلزال.

وأظهرت صور بثتها محطة "تي.آر.تي" الحكومية وقوع أضرار بمبان، وتجمع الناس في شوارع.

من جانبه، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.7 درجة هز تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلو مترات.

وبدوره قال المركز الأميركي للزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغت 7.9 درجات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مواطنين في العراق وسوريا ولبنان شعروا بارتدادات الزلزال.

وبحسب مراسل "دوت الخليج"، فقد تعرضت مناطق في القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة لهزة أرضية شعر بها السكان، ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح مدى وقوة الهزة أو مصدرها.

كذلك أكد مراسلو "دوت الخليج" في الأردن والعراق، شعور المواطنين في بهذين البلدين بالهزة الأرضية.

وأصيب 22 شخصا بجروح من جرّاء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال غربي تركيا، أواخر نوفمبر، بحسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وحدّد المعهد الأميركي وقتها مركز الزلزال على بُعد 170 كيلومترا شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

ويستخدم المعهد "عمقا ثابتا" يبلغ 10 كيلومترات عندما تكون بيانات الزلزال الأولية "أضعف من أن يمكن حسابها"، بحسب الموقع الإلكتروني للمعهد.