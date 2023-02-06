دراسة: 4 % فقط من الشركات النمساوية غادرت روسيا

جدة - نرمين السيد - أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة سانت جالن السويسرية أن الشركات النمساوية أكثر ترددًا فى الانسحاب من السوق الروسى مقارنة مع شركات من البلدان الأخرى فى الاتحاد الأوروبي.





وذكرت الدراسة التى نشرت اليوم الأحد فى فيينا بأن 4 فى المائة من الشركات النمساوية غادرت روسيا عقب إعلان العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب حربها أوكرانيا بينما 8.5 فى المائة من الشركات من دول الاتحاد الأوروبى ومجموعة السبع قاموا بالانسحاب أيضا وتوقفوا عن ممارسة كافة الأعمال التجارية فى روسيا.

وأوضحت الدراسة أن الشركات النشطة فى السوق الروسى من الصعب عليها اتخاذ قرار الانسحاب، موضحة أن هناك قطاعات اقتصادية لا تطبق عليها عقوبات صارمة على الإطلاق مثل صناعة المواد الغذائية.

ولفتت الدراسة إلى أن الكثير من الشركات النمساوية نشطة سواء فى روسيا أو أوكرانيا خاصة بنك " رايفزين " الذى صادرت أوكرانيا مؤخرا بعض أصوله بسبب اتهامه بدعم روسيا فى العمليات الراهنة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى بدأ اليوم تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية.