زلزال اليوم- ارتفاع الضحايا فى سوريا.. 111 وفاة و516 إصابة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) ـ أن الضحايا سقطوا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، جراء الزلزال. زلزال اليوم فى الشرق الأوسط وكان معاون وزير الصحة السورية الدكتور أحمد ضميرية قد أكد -فى وقت سابق- أنه تم رفع الجاهزية فى أقسام إسعاف المستشفيات فى كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التى تقوم بنقل الإصابات، لافتا إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد المستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.

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