أمريكا توافق على بيع 18 قاذفة صواريخ من طراز هيمارس لـ بولندا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بإعلان الولايات المتحدة موافقتها على بيع 18 قاذفة صواريخ دقيقة من طراز "هيمارس"، بقيمة عشرة مليارات دولار، إضافة إلى ذخيرة ومعدات أخرى لـ بولندا، حليفة الناتو التى تقع على حدود أوكرانيا.





وقالت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى الأمريكية، فى بيان نقلته "فرانس برس": "البيع المقترح سيحسن أهداف بولندا العسكرية المتمثلة فى تحديث القدرة مع زيادة تعزيز التشغيل البينى مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين" وأضافت أن "بولندا تعتزم استخدام هذه المواد والخدمات الدفاعية لتحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدرتها على تعزيز دفاعها عن الوطن وردع التهديدات الإقليمية". ويأتى الإعلان عن بيع قاذفات الصواريخ إلى بولندا - التى تشترك فى حدود طويلة مع أوكرانيا - بعد عام تقريبًا من بدء العملية العسكرية لـ روسيا. ووافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت أمس الثلاثاء، الإخطار المطلوب إلى الكونجرس، الذى لا يزال بحاجة إلى التوقيع على الصفقة.

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