ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سوريا إلى 1280 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع المدنى السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب العديد من المناطق فى شمال غربى البلاد إلى 1280 قتيلا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت السلطات السورية، قد أعلنت أمس، تخصيص 50 مليار ليرة كمبلغ أولى لتمويل عمليات معالجة آثار الزلزال. وأعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع فى الوقت الذى مازالت فيه عمليات البحث مستمرة فى القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذى وصفه بـ"المدمر". وأشار المرصد السورى إلى سوء الحالة المعيشية للمتضررين من الزلزال بعد سقوط منازلهم وخوفهم من الهزات الارتدادية وآثارها داخل البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه السلطات السورية بتوفير مأوى مؤقتة لهؤلاء المتضررين فى أسرع وقت فى ظل سوء الأحوال الجوية.

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