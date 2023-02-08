العالم اليوم - عملاقة النفط الفرنسية "توتال" تسجل أكبر أرباح في تاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:20 صباحاً - أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية للنفط والغاز، الأربعاء، أنها حققت ربحا صافيا بلغ 20.5 مليار دولار في 2022 بارتفاع نسبته 28 بالمئة عن 2021، في أكبر ربح حققته العملاقة الفرنسية على الإطلاق وأحد أفضل الأرباح في تاريخ مؤشر البورصة كاك-40.

وباستثناء الخسائر المحاسبية المتعلقة بانسحابها من روسيا والبالغة 15 مليار دولار، بلغ صافي ربح الشركة المصحح (أي بدون العوامل الاستثنائية) 36.2 مليار دولار.

واستفادت شركات النفط العملاقة خلال العام الماضي من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة، وزيادة الطلب على منتجاتها، وحققت أرباحا قياسية.

وقرر الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة، والناتجة عن زيادة أسعار النفط والغاز، وذلك من أجل تمويل البرامج الخاصة بتعويض الأسر عن الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار.

في أميركا، سجلت شركات إكسون موبيل وشيفرون أرباحا قياسية، وهو ما دفع البيض الأبيض بوصف هذه الأرباح بأنها "مثيرة للغضب".

وكانت أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في ارتفاع مستويات التضخم بأميركا وأوروبا لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما.