أمين الوحدة العربية يشيد بـ«القاهرة الإخبارية»: تلعب دورا قوميا متميزا

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بقناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا: "القناة تضطلع بدور متميز، نتحدث عن دور قومى مطلوب من جميع وسائل الإعلام الأخرى".





وأضاف النى خلال حواره ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجلس أنشئ عام 1957 باتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وباشر أعماله عام 1964، واتخذ من مصرَ مقرا دائما له".

وتابع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس أنشئ لتحقيق أهدافه الأساسية، وهى حرية انتقال رؤوس الأموال وحرية انتقال البضائع والسلع بين الدول العربية، وحرية انتقال رجال الأعمال، وحرية التملك، وحرية الترانزيت بين الدول العربية.

وشدد على أن المجلس حقق عدة إنجازات، منها إنشاء صندوق النقد العربى وأنشأ شركات عربية نوعية متخصصة، مثل الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية للثروة الحيوانية، والشركة العربية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأردف السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هذه الشركات هى شركات قابضة منتشرة فى الدول العربية بفروعها وتتخذ مقرها فى بعض الدول الأعضاء.