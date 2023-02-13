«القاهرة الإخبارية»| ألمانيا.. تفاصيل خسارة الحزب الحاكم للانتخابات

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إنه انتهت بالأمس انتخابات العاصمة الألمانية برلين لتحديد النواب الذين سيجلسون فى برلمان العاصمة، وهى الانتخابات التى تمت إعادتها بعدما تم إجراؤها فى سبتمبر من عام 20/2021 بعد أن حكمت المحكمة الدستورية فى برلين بضرورة إعادة هذه الانتخابات لتحديد نواب العاصمة الألمانية بعد العيوب التى شابت العملية الانتخابية.





وأضاف عربى مرزوق، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المفاجأة جاءت بفوز الحزب المسيحى الديمقراطى، وهو حزب المستشارة الألمانية السابقة ميركل، والذى حصل على 28% من الأصوات، وحصل الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى يحكم ألمانيا الآن على 18% وهو انخفاض تاريخى للحزب الاشتراكى، أما حزب الخضر فحصل على 18% هو الآخر. وتابع: «وحسب هذه النتائج شبه النهائية، فيكون السؤال المهم هو من سيحكم برلين، فمن المفترض أن يكون هناك ائتلافين، الائتلاف الحالى الذى يحكم البلاد، أو أن يضع الحزب المسيحى الديمقراطى يده فى يد حزب الخضر لحكم العاصمة برلين وكل هذه السيناريوهات مفتوحة».

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