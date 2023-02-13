واشنطن ترد على اتهام بكين بإرسال مناطيد إلى الصين

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، أدريان واتسون، على "تويتر" إن "أى ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم بالونات مراقبة فوق جمهورية الصين الشعبية غير صحيح".

وتابعت واتسون أن الصين "لديها برنامج منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية لجمع المعلومات الاستخباراتية".

يأتى رد المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، بعد أن كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الإثنين، أن السلطات الصينية رصدت مناطيد أمريكية اخترقت المجال الجوى الصيني، بشكل غير قانونى، أكثر من 10 مرات، منذ 2022.

وأشار وينبين إلى أن "الدخول غير القانونى للمناطيد الأمريكية إلى المجال الجوى لدول أخرى هو ممارسة شائعة، ومنذ بداية العام الماضى فقط، دخلت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانونى المجال الجوى الصينى أكثر من 10 مرات دون إذن من الإدارات الصينية ذات الصلة".