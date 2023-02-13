العالم اليوم - محمد بن زايد: نهدف في الإمارات إلى الإسهام في خدمة البشرية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 07:28 مساءً - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، إن بلاده تهدف إلى الإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطورا وازدهارا.

وذكر الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بمشاركة عالمية واسعة.. شهدت انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي التي تستعرض أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وأفضل سبل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي".

وأضاف: "نهدف في دولة الإمارات إلى الإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطورا ورخاء وازدهارا".

وانطلقت، اليوم، أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال اليوم الأول من القمة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن القمة العالمية تجمع 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.

وأضاف المكتب أن القمة تمثل أكبر تجمع من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة، وتستمر أعمالها حتى 15 فبراير.