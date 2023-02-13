مراسل «القاهرة الإخبارية»: سيطرة القوات الروسية على باخموت يسرع من تقدمها

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وعملية القتال بين الجيشين تنقسم على جبهتين هى زابوريجيا، وتعمل القوات الروسية على التقدم فى هذه المقاطعة، وتحدثت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا عن أن الجيش الروسى وقوات إقليمى دونيتسك ولوجانسك استطاعت إحراز بعض التقدم فى مقاطعة زابوريجيا، وأيضا ضغطوا على الجيش الأوكرانى بالتراجع.





وأضاف: "وزارة الدفاع الروسية فى بياناتها أكدت عدة مرات على أنها أحرزت وسيطرت على خطوط أكثر فائدة، وتقدمت فى مقاطعة زابوريجيا، كما أن القوات الروسية تقوم كل يوم بدهم مستودعات الأسلحة والذخائر للجيش الأوكرانى فى مقاطعة زابوريجيا والسيناريو ينطبق أيضا على دونيتسك". وتابع: "وتتقدم القوات الروسية فى هذه المقاطعة وأحرزت تقدمًا كبيرًا، كما تحاصر القوات الروسية مدينة باخموت، هذه المدينة التى ما زالت القوات الروسية تعانى من السيطرة عليها بشكل كامل". وأشار إلى أن مدينة باخموت الأكثر تحصنًا للجيش الأوكرانى والأسلحة الغربية بمعظمها، كما أن أعداداها الهائلة تتواجد بمدينة باخموت، وإذا سيطرت روسيا عليها سيكون هناك تقدم روسى صريح".

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