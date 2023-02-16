مقتل شخص فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، لقى شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بعد إطلاق نار، فى مركز سيلو فيستا التجارى فى إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، مشيرة إلى استمرار أعمال البحث بشكل مكثف فى المركز. ولم تعلق الشرطة حتى الآن على الدافع المحتمل وراء الحادث.

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