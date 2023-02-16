واشنطن: متمسكون بسياسة «الصين الواحدة»

جدة - نرمين السيد - أكدت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، أن إدارة البيت الأبيض لا تنوى التخلى عن سياسة "صين واحدة"، رغم الدعوات التى تنادى بذلك فى بعض الأوساط الأمريكية.





وقالت شيرمان خلال ندوة فى معهد "بروكينجز" بواشنطن مجيبة على سؤال حول الخلافات داخل الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على هذه السياسة: "سياسة الصين الواحدة صمدت أمام اختبار الزمن، وساعدت فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى مضيق تايوان لعقود من الزمن تعاقبت خلالها إدارات لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين". وأضافت: "لذلك، نعتقد أن هذه السياسة يجب ألا تتغير ونحن متمسكون بها لأنها مجدية".

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