العالم اليوم - حصيلة ضحايا كارثة الزلزال تتخطى 36 ألفا.. وتسجيل آلاف الهزات

انتم الان تتابعون خبر حصيلة ضحايا كارثة الزلزال تتخطى 36 ألفا.. وتسجيل آلاف الهزات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 11:18 صباحاً - كشفت هيئة إدارة الكوارث والإغاثة التركية، الخميس، عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب البلاد.

وأكدت الهيئة "ارتفاع أعداد ضحايا الزلزالين إلى 36187"، مضيفة أن "أكثر من 108 آلاف شخص أصيبوا أيضا".

ووفق الهيئة فقد تم "إجلاء 216347 من سكان المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى".

كذلك أشارت الهيئة إلى "تسجيل أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مسؤول في هيئة إدارة الكوارث والإغاثة التركية قوله إن "عمليات المسح النهائي لم تتوقف وما زلنا نخرج أحياء لكننا اقتربنا من إعلان انتهاء عمليات الإنقاذ".

وأضاف: "سنصب الجهد الأكبر في المرحلة المقبلة على عمليات الإجلاء، ومتابعة أوضاع الناجين".

وتابع: "عمليات رفع الأنقاض وانتشال الجثامين بدأت في بعض الأحياء والمناطق بعد انتهاء عمليات التفتيش فيها. عندما ينتهي مسح المناطق تماما سنعلن توقف عمليات البحث والإنقاذ رسميا".

وفي سوريا، ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم البلاد إلى 3688 قتيلا و14749 مصابا، جراء الزلزال المدمر.

مهمة صعبة