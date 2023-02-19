بسبب تايوان.. عسكريون يحددون موعد المعركة بين أمريكا والصين

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى وصول مايكل تشيس، المسؤول بالبنتاجون، إلى تايوان، والتوقعات بغضب بكين من هذه الزيارة، إذ تعتبر الصين أن تايوان جزءًا من أراضيها.

وبحسب تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فسيكون مايكل تشيس أول مسؤول دفاعى يزور العاصمة التايوانية تايبيه منذ 2019، لافتًا إلى أن الصين قد عارضت من قبل زيارة مسؤول دفاعى إلى تايوان، معتبرة الزيارة تهديد واضح لسيادة الصين، ويستوجب الرد.

كما يتوقع عسكريون نشوب حرب بين أمريكا والصين فى عام 2023 بسبب تايوان.