زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب عمان

جدة - نرمين السيد - وأعلن مركز رصد الزلازل فى سلطنة عمان فى بيان له، اليوم الأحد، أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

وتتواصل الهزات الأرضية فى مختلف دول العالم بعد كارثة الزلزال المدمر الذى هز سوريا وتركيا، فجر 6 فبراير الجارى، حيث بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات فى البلدين.