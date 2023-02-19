الكرملين: تصريحات أمريكا حول القرم تظهر عمق الخلافات بين موسكو وواشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إن "التصريحات الأمريكية حول القرم تظهر عمق الخلافات بين موسكو وواشنطن، وتؤكد أنها سبب توتر العلاقات الدولية"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وصوتت شبه جزيرة القرم فى استفتاء على الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا بعد وقت قصير من الانقلاب المدعوم من الغرب فى كييف عام 2014. ومنذ ذلك الحين، أكد المسؤولون الأوكرانيون أن عودة شبه الجزيرة هى هدفهم بعيد المدى.