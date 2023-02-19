واشنطن وسول تطلقان تدريبات جوية ردا على صاروخ بيونج يانج الباليستى

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن كوريا الشمالية قولها، إنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس السبت، فى "تدريب إطلاق مفاجئ" يهدف إلى تأكيد الاعتماد على هذه الأسلحة.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى سقط فى البحر قبالة ساحل اليابان الغربى السبت، بعد أن هددت برد قوى على مناورات عسكرية وشيكة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.