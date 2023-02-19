مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وكتب ضابط الشرطة هاريس إيد جولسالس فى تغريدة على "تويتر" أن الضحايا الأربعة تم قتلهم على الفور فى المكان. وأضاف أن قيادة الشرطة المحلية توجهت إلى مكان الحادث.
وتابع أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.
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