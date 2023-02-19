الاتحاد الأوروبى عن صاروخ كوريا الشمالية: عمل خطير يهدد السلام والأمن

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، أن هذا الأمر يظهر أن البرنامج النووى والصاروخى لكوريا الشمالية يهدد جميع البلدان حول العالم ويتطلب ردا مناسبا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكرر الاتحاد الأوروبى دعوته لكوريا الشمالية بالوقف الفورى لإطلاق الصواريخ الباليستية والدخول فى حوار بناء مع الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية.
وأضاف البيان "أن الاتحاد الأوروبى لن يقبل أبداً تقويض بيونج يانج للهيكل الدولى بشأن عدم الانتشار النووى، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين فى المنطقة سيتم عن طريق انخراط الشمال فى إجراءات تهدف إلى ضمان إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه". مشددا على أن الاتحاد الأوروبى مستعد لدعم عملية دبلوماسية جديدة.
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