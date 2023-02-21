جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، خلال جلسة مباحثات مع نظيره البولندى أندريه دودا، أن واشنطن ملتزمة بدعم بولندا والقوات الأمريكية ستبقى متمركزة فيها. وتابع بأن الناتو أصبح أقوى من أى وقت مضى، مؤكدا أن هدف واشنطن تحقيق الأمن فى أوروبا عبر التحالف مع الشركاء، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكان بايدن قد وصل اليوم الثلاثاء إلى بولندا، للقاء الرئيس أندريه دودا، ومن المقرر أن يلتقى، غدا الأربعاء، بزعماء مجموعة بوخارست التسعة، التى تضم أعضاء من الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى: بلغاريا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: ملتزمون بدعم بولندا.. والناتو أصبح أقوى من أى وقت مضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.