تركيا: 90 هزة ارتدادية عقب زلزال هاتاي
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي أمس الاثنين بقوة 6.4 درجات.
ونقلت وكالة " الأناضول" للأنباء في بيان صادر عن "آفاد" إلى وفاة 6 أشخاص جراء الزلزال، وإصابة 294 شخصا بينهم 18 بحالة خطيرة، لافتا إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلا إلى المنطقة من أجل المواطنين، واستمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوا وبرا.
والاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هاتاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04.
ويأتي الزلزال الجديد في هاتاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.
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