العالم اليوم - لوكهيد مارتن:التحدي أمام صناعات الدفاع حاليا هو تلبية الطلب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:18 مساءً - قال نائب الرئيس لأعمال الطيران الدولية في شركة لوكهيد مارتن، راندي هاورد، إن النزاعات التي تشهدها بعض المناطق حول العالم، وخاصة في شرقي أوروبا، زادت الطلب على الصناعات الدفاعية، التي قال إن الطريق أمامها يبدو جيدا، على الأقل في المدى القريب.

وأضاف هاورد، في مقابلة مع "دوت الخليج"، على هامش مشاركته في معرض "آيدكس 2023" في أبوظبي، إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الشركات في قطاع الصناعات الدفاعية في الوقت الحالي هو تلبية الطلب العالمي المتزايد.

"الطلب نما، والموازنات نمت، وبالنسبة للصناعة، وشركات مثل لوكهيد مارتن، فإن التحدي يكمن في تلبية الطلب"، بحسب ما قاله نائب الرئيس لأعمال الطيران الدولية في شركة لوكهيد مارتن.

وأضاف هاورد أن شركته تركز في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب على المعدات العسكرية التي تنتجها.

وأشار إلى أن أداء المبيعات للطائرة طراز إف 35 كان "رائعا" على مدى العاميين الماضيين، حيث حصلت الشركة على صفقات في سويسرا وفنلندا وألمانيا.

وقال هاورد إن الشركة تجري حاليا محادثات مع اليونان والتشيك من أجل عقد صفقات جديدة، متوقعا مزيد من الزبائن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة لديها تعاون كبير في توفير الطائرات الحربية لدول المنطقة بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن وغيرهم.