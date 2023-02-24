دبلوماسية أمريكية: روسيا تستخدم دولا كطرف ثالث للتهرب من العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال نولاند، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستضع قيودًا على كيانات فى الصين أو أوروبا تساعد موسكو فى التهرب من العقوبات بالإضافة لفرض حزمة عقوبات تركز بشكل كبير على التهرب من العقوبات.

وأشارت إلى أن العقوبات المرتقبة ستضيق الخناق على المزيد من البنوك الروسية التى كانت تتهرب من العقوبات، والوسطاء الذين يعيدون الأموال إلى الحكومة الروسية من خلال تجارة النفط.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة حذرت بكين باستمرار من تقديم دعم عسكرى فتاك لموسكو، مضيفة أن هذا كان موضوعا رئيسيا للمحادثة بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الصينى وانج يى فى ميونخ فى نهاية هذا الأسبوع.