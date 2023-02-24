العالم اليوم - بيع جواز سفر السادات في صالة مزاد.. وأسرته تعلق

انتم الان تتابعون خبر بيع جواز سفر السادات في صالة مزاد.. وأسرته تعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 10:18 صباحاً - أثار إعلان صالة مزادات "هيريتج" الأميركية، بيع جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل أنور السادات، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بشأن كيفية خروجه خارج البلاد، في الوقت الذي طالبت أسرته بفتح تحقيق وملاحقة المتسببين في هذا الأمر.

وأشارت صالة المزادات عبر موقعها الإلكتروني، الي بيع جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل أنور السادات بقيمة كبيرة وصلت إلى 47.500 دولار.

وقالت ابنة الرئيس المصري الراحل، رقية السادات، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إنها لا تعلم شيئا رسميا عما تردد في وسائل الإعلام بشأن بيع جواز السفر الدبلوماسي لوالدها، متساءلة عن كيفية وصوله إلى دار المزادات، نظرا لأهميته الكبرى.

وأضافت رقية السادات: "نطالب بفتح تحقيق في قيام صالة المزادات بعرض جواز السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من سلمه إليهم".

وتابعت: "العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية تحدثت إلينا عن هذا الأمر لكننا لم نصل إلى معلومة رسمية بشأن ذلك حتى الآن".

تفاصيل جواز سفر السادات