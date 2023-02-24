بريطانيا تفرض عقوبات على الرئيس التنفيذى لخط غاز «نورد ستريم 2»

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس التنفيذى لخط غاز "نورد ستريم 2" الروسى، مؤكدة أنها ستطلق عقوبات جديدة تحظر كل ما تستخدمه روسيا على أرض المعركة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وفى سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطانى ريتشى سوناك، اليوم الجمعة، إن بلاده ستفرض عقوبات على كل عنصر تستخدمه روسيا فى حربها، وذلك فى تصريحات بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لإندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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