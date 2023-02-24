رئيس أوكرانيا فى الذكرى الأولى للحرب الروسية: الأمر فى بلدنا مؤلم وصعب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الوضع العسكرى فى جنوب أوكرانيا خطير للغاية فى بعض الأماكن، والأوضاع فى الشرق صعبة للغاية، موضحًا أن القوات الموالية لموسكو قصفت مرة أخرى مدينة خيرسون الجنوبية، وتسببت هذه المرة فى انقطاع التدفئة عن 40 ألف شخص.





وأضاف زيلينسكي، خلال كلمته خلال الذكرى الأولى على الأزمة الروسية – الأوكرانية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالنسبة للجنوب، الوضع فى بعض الأماكن خطير للغاية، لكن قواتنا لديها الوسائل للرد على المحتلين، موضحًا أن أعمال الإصلاح فى خيرسون، التى تتعرض للقصف بشكل يومى، ستستمر لحين عودة التدفئة. وأوضح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه فى الشرق، الأمر صعب ومؤلم للغاية، لكننا نبذل قصارى جهدنا لمقاومة ذلك، فى إشارة إلى الهجمات المتكررة التى تشنها القوات الروسية التى تسعى إلى الاستيلاء على منطقتى دونيتسك ولوجانسك فى الشرق.

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