العالم اليوم - السعودية.. إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 03:22 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية وغرفة جدة في بيان، الأحد، توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال (267.6 مليون دولار).

وأضاف الجانبان أن المنطقة الجديدة ستقام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وذكر البيان أن المنطقة ستوفر عددا من الخدمات اللوجستية بما في ذلك المستودعات وساحات التخزين المتخصصة لتلبية احتياجات المستوردين والمُصدرين، بجانب مناطق إدارية وسكينة، ومستودعات نموذجية.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الموانئ السعودية على موقع التواصل "تويتر"، فإن المنطقة اللوجستية الجديدة ستقوم بتوفيق نحو 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.

كما تستهدف المنطقة زيادة عمليات إعادة التصدير وزيادة أحجام المناولة في ميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والمناطق المساندة للميناء.

ويعمل الاتفاق على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة وتعزيز إيراداتها.