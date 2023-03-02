العالم اليوم - سؤال يشغل المهاجرين العرب.. ما أفضل ولاية للعيش بأميركا؟

انتم الان تتابعون خبر سؤال يشغل المهاجرين العرب.. ما أفضل ولاية للعيش بأميركا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 04:19 مساءً - "أين سأعيش؟.. وما هي أفضل الولايات للحياة؟" هذا هو السؤال الأكثر تداولا بين المهاجرين العرب إلى أميركا، والذي حاول بعض من خاضوا التجربة تقديم الإجابة عنه خلال حديثهم مع موقع "دوت الخليج".

واتفق من تحدثوا مع موقع "دوت الخليج" على أن هناك 3 عوامل تؤثر بشكل كبير في اختيار العرب للولايات التي سيعيشون فيها هي:

الطقس ، فمن يفضل حرارة الجو سيعيش في ولايات الجنوب، ومن يفضل البرودة سيختار ولايات الشمال.

، فمن يفضل حرارة الجو سيعيش في ولايات الجنوب، ومن يفضل البرودة سيختار ولايات الشمال. العمل ، هناك ولايات باردة جدا مثل نيويورك ولكن فرص العمل فيها منتشرة بشكل أكبر، وسعر ساعة العمل أعلى.

، هناك ولايات باردة جدا مثل نيويورك ولكن فرص العمل فيها منتشرة بشكل أكبر، وسعر ساعة العمل أعلى. الأسعار، عدا واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا ففي معظم الولايات الباردة، الأسعار منخفضة سواء للسكن أو الطعام، ولكن في ذات الوقت، قيمة ساعة العمل أقل.

المهاجر العراقي عدنان رافد، قال إنه تنقل بين معظم الولايات الأميركية بحثا عن الأفضل للحياة ولكنه توصل لقناعة أنه لا يمكن القول إن هذه الولاية أفضل من تلك، ولكن لكل ولاية مميزات وعيوب، وكل شخص تختلف المميزات والعيوب بالنسبة له.

وأضاف أنه مثلا بالنسبة للسكن الذي يشغل بال المهاجر بمجرد وصوله أميركا، فستجد أن السكن منخض التكلفة جدا في ولاية مثل تنيسي أو كارولاينا الشمالية أو غيرهما من ولايات الوسط، حيث يمكنك تأجير بيت كامل بحديقة بسعر إيجار شقة صغيرة في نيويورك أو واشنطن أو كاليفورنيا، كما أنه في ولايات الوسط التي تقل فيها الكثافة والزحام، تستطيع شراء منزل إذا كان راتبك جيدا ويقوم البنك بالدفع وتقسيط الثمن لك لمدة تتخطى 15 عاما، ويكون القسط شهريا حوالي 1400 دولار.

وتابع أنه في ذات الوقت فهناك عيب كبير يتمثل في قلة فرص العمل، فضلا عن سعر ساعة العمل في تلك الولايات المذكورة أقل كثيرا من الولايات الكبرى والشهيرة باستقطاب المهاجرين وخاصة العرب.

من جانبه قال المهاجر المصري أحمد رشدي، إن الأسعار بعيدا عن الولايات الكبيرة والمشهورة تكون منخفضة بقدر ما، كما أنها تتميز بالأمان والهدوء والخصوصية نظرا لطبيعة السكن في بيوت مستقلة، ومعدل جريمة أقل عن الولايات الكبيرة.

وأوضح أنه من عيوب تلك الولايات منخفضة الكثافة أن المواصلات فيها مرهقة وغير متوفرة يشكل كبير ولابد أن يمتلك كل فرد يعمل في الأسرة سيارة ليتمكن من الذهاب لعمله، ومع أن أسعار السيارات ليست مرتفعة ولكن هناك من لا يفضل القيادة ويحب المواصلات.

فيما قال المهاجر المغربي ثامر أبطاش، إن الولايات الشهيرة مثل نيويورك ذات كثافة سكانية عالية جدا وطقس بارد، ولكن فرص العمل فيها كثيرة فضلا عن أن وسائل الترفيه متعددة ومتاحة في كل وقت وأي مكان.

وتابع أن هناك ولايات تجتذب العرب أكثر من غيرها مثل فلوريدا وتكساس ومعظم ولايات الجنوب نظرا لأن الطقس فيها قريب من طقس المنطقة العربية، ولكن هذه الولايات أصبحت الأسعار فيها مرتفعة جدا ولابد أن تعمل ليل نهار لكي تؤمن متطلبات حياتك.

وشرح أن هناك ولايات باردة جدا كذلك تجتذب العرب مثل ولاية ميشغان التي يتركز فيها اليمنيون بشكل كبير وهذه استثناء، ولكن عموما بعيدا عن الولايات الشهيرة باجتذاب المهاجرين فرغم انخفاض سعر الحياة في الولايات الأخرى إلا أن فرض العمل شحيحة وكذلك تحتاج جهدا عضليا كبيرا لأنها في الغالب تكون في مصانع سيارات خاصة لمن لا يملكون شهادات وخبرة، وكذلك وسائل الترفيه قليلة جدا، وبالتالي كل شخص يختار ما يناسب شخصيته.