العالم اليوم - تايبيه: على الصين احترام إرادة شعب تايوان بالديمقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 08:16 صباحاً - قالت حكومة تايوان، اليوم الأحد، إن على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية.

وقال مجلس شؤون السياسة الصينية في تايوان في بيان إن على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين.

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، اليوم الأحد، الذي قال إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وتعزيز عملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وتقول الصين إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وقد زادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردا على ما تصفه "بالتواطؤ" بين تايبيه وواشنطن الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان.

ونظمت الصين مناورات عسكرية حول تايوان في أغسطس الماضي ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت.

وقال لي في حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

وأضاف أمام نحو 3 آلاف مندوب في قاعة الشعب الكبرى في بكين أنه يتعين على الحكومة تنفيذ "سياسة حزبنا لحل قضية تايوان" و"اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد".

وقال "علينا تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع عملية اعادة التوحيد السلمي للصين".