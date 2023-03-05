العالم اليوم - لندن تكشف عن قانون جديد لوقف المهاجرين عبر القنال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 08:16 صباحاً - أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، بأن المملكة المتحدة ستكشف يوم الثلاثاء المقبل عن قانون جديد لوقف المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.

فقد قالت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الأحد، إنه سيتم كشف النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد المقترح سيعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب صغيرة وسيتم نقلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" في أقرب وقت ممكن.

وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفا في العام الماضي، بحسب رويترز.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للصحيفة " طفح الكيل. الشعب البريطاني يريد حل هذا. لقد مل من التصريحات المتشددة والعمل غير الملائم. يجب وقف هذه المراكب".

وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين وكانت معالجة هذه القضية واحدة من 5 أولويات رئيسية حددها في يناير رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ووافق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في العام الماضي على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين الذين قطع كثيرون منهم هذه الرحلة الطويلة من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب، إلى رواندا على بعد أكثر من 6400 كيلومتر.

ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرا قضائيا حظر في اللحظة الأخيرة أول رحلة ترحيل مقررة في يونيو، وتم الطعن في شرعية الاستراتيجية في وقت لاحق في المحكمة العليا في لندن.

وقضت المحكمة العليا في لندن في وقت لاحق بأنه قانوني في ديسمبر، ولكن المعارضين يسعون لاستئناف هذا الحكم.