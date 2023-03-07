العالم اليوم - مبادلة للاستثمار تدخل في شراكة لشراء 20% في ترويست انشورانس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:19 صباحاً - أعلنت مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي عن دخولها في شراكة مع "ستون بوينت كابيتال"، وهي شركة تعمل في مجال الاستثمار الخاص تركز على مجال الخدمات المالية العالمية، إلى جانب مستثمرين آخرين، لشراء حصة 20 بالمئة، بقيمة 1.95 مليار دولار، في "ترويست انشورانس هولدنقس إنك"، التابعة لشركة ترويست فاينانشيال كوربريشن.

وتعد شركة " ترويست انشورانس هولدنقس"، التي يوجد مقرها في مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، سادس أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة ولديها أكثر من 240 مكتباً من خلال الشركات التابعة لها.

تمثل هذه الصفقة قيمة إجمالية قدرها 14.75 مليار دولار بالنسبة لترويست انشورانس هولدنقس.

وعند اكتمالها، الذي يتوقع أن يتم في الربع الثاني من العام الحالي 2023، سوف تمتلك ترويست 80 بالمئة من شركة ترويست انشورانس هولدنقس، والتي ستظل مساهماً مهماً لترويست ومساهميها.

وفي هذا الصدد، قال لوكا موليناري، رئيس وحدة الخدمات المالية في مبادلة: "تتمتع ترويست انشورانس هولدنقس بجاذبية عالية وموقع ريادي في سوق توزيع التأمين في الولايات المتحدة، وقد ظلت تحقق أداءً مالياً قوياً. ونحن سعداء بالتعاون مع "ستون بوينت" و"ترويست" وفريق إدارة "ترويست انشورانس هولدنقس" من أجل دفع عجلة نمو هذه الشركة."