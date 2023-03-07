العالم اليوم - 14.3 مليار دولار إيرادات "&e" بنمو 4.7 بالمئة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:19 صباحاً - أعلنت "&e" عن نتائجها المالية الموحدة للعام 2022، إذ سجلت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح الموحدة بنسبة 7.4 بالمئة لتصل إلى 10.0 مليار درهم (حوالي 2.72 مليار دولار).

وارتفعت إيرادات المجموعة الموحدة في السنة المالية 2022 إلى 52.4 مليار درهم (14.3 مليار دولار) بنمو سنوي بنسبة 4.7 بالمئة، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مدعومة بالتحول الناجح الذي خاضته المجموعة، والتوسع ضمن ركائز الأعمال الجديدة وضمان تعددية مصادر الإيرادات.

كما وارتفعت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2022 إلى 26.2 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 3.7 بالمئة، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50 بالمئة، مما يعكس الربحية القوية للعمليات في &e.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 0.40 درهم للسهم الواحد، والتي تمثل إجمالي أرباح موزعة عن السنة المالية 2022 بقيمة 0.80 درهم للسهم الواحد.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت اتصالات من &e نموًا في عام 2022، حيث وصل عدد المشتركين إلى 13.8 مليون مشترك في الإمارات وبزيادة قدرها 8.8 بالمئة عن عام 2021، ليبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 163 مليون، بزيادة سنوية قدرها 2.5 بالمئة.

ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنويًا بنسبة 4.7 بالمئة، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنويًا بنسبة 3.7 بالمئة.

وعززت المجموعة شراكاتها إقليميًا وعالميًا لتقديم حلول رقمية وخدمات تكنولوجية عالية القيمة، تلبي الاحتياجات المتطورة للمجتمعات والأسواق المختلفة التي تعمل بها، وتساهم في تمكين المجتمعات رقميًا.

من جانبه، قال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة &e " تعد النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها &e، بإيرادات موحدة بلغت 52.4 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 10.0 مليار درهم في عام 2022، دليلًا قويًا على نجاح استراتيجيتنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية، تسعى للمساهمة بشكل قوي في تطوير الأجيال القادمة من الاتصالات ووضع بصمة حقيقية في ابتكار الحلول التكنولوجية المتطورة".

وأضاف " تحرص المجموعة منذ بدء رحلتها للتحول إلى مجموعة تكنولوجية، على تنويع أعمالها ومصادر الدخل لديها عبر محاور الأعمال المتكاملة التي أسستها، وذلك من خلال التوسع إلى قطاعات جديدة وتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة، والتركيز على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية لتقديم أحدث الحلول والخدمات للعملاء في مختلف الأسواق التي تعمل بها".