العالم اليوم - وزير الدفاع الأميركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:19 صباحاً - وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى العراق، الثلاثاء، في زيارة لم تكن معلنة مسبقا.

وكتب أوستن في تغريدة: "هبطنا في بغداد. أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدما نحو عراقٍ أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

وتأتي الزيارة قبيل الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق في 20 مارس 2003، الذي أسقط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال مسؤول عسكري أميركي لـ"رويترز" إنها تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك.

وأضاف المسؤول للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه: "ما سيسمعه العراقيون منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".

وكان أوستن آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق، بعد غزو عام 2003.