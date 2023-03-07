تايوان تتعقب 5 طائرات عسكرية و4 سفن حربية صينية

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن بيان الوزارة: إن "طائرة حربية مضادة للغواصات صينية حلقت داخل الركن الجنوبى الغربى من منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية.. وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبى".
وأوضح البيان أنه "حتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 115 طائرة عسكرية و26 سفينة حربية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتينى إلى منطقة الدفاع التايوانية".
وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".
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