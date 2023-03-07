كوريا الشمالية تهدد: أى تحرك لإسقاط صواريخنا بمثابة إعلان حرب واضح

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قولها، إن المحيط الهادئ لا ينتمى إلى سيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان، مشيرة إلى أن بيونج يانج على أهبة الاستعداد دائما لاتخاذ إجراءات مناسبة وسريعة وساحقة فى أى وقت.
ومن المقرر أن يجرى الجيشان الأمريكى والكورى الجنوبى هذا الشهر أكبر تدريبات مشتركة بينهما منذ خمس سنوات، وتقول كوريا الشمالية إن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية هى للدفاع عن النفس، كما أعربت بيونج يانج فى وقت سابق عن استياءها بشأن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصفتها بأنها تدريبات على غزو.
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