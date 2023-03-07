المركزى الأسترالى يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 11 عاما

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأسترالية اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة هى العاشرة على التوالى، ومع ذلك ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية عند 7.8%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك والذى يتراوح بين 2% و3%.

من جانبه، رجح محافظ البنك المركزى فيليب لوى، أن يستمر التضخم فى الارتفاع، موضحا أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضرورى لضمان عودة التضخم فى أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.