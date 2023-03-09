صحيفة: ماكرون يمد يد الصداقة إلى بريطانيا عند لقائه بـ سوناك فى باريس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ايفينينج ستاندارد" البريطانية يهدف ماكرون إلى ضخ "ديناميكية جديدة" فى اتفاق الوفاق الودى - بعد 119 عامًا من توقيعه بين البلدين - عندما يلتقى ريشى سوناك فى قمة فرنسية بريطانية فى باريس يوم الجمعة.

وكان من المتوقع أن يتفق الجانبان على إجراءات جديدة لمعالجة أزمة "القوارب الصغيرة"، وتعزيز التعاون الدفاعى، والإعلان عن صفقات استثمارية، والسعى لإعادة العلاقات الاجتماعية بين بريطانيا وفرنسا، بعد التوترات التى أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال مصدر فى قصر الإليزيه: "هذه القمة هى خطوة مهمة للغاية فى كل عملية التعافى هذه فى علاقتنا مع المملكة المتحدة".

وأضاف: "إنها لحظة نظهر فيها الطموح والتصميم والانفتاح الحقيقى لعمل المزيد معًا".

وتقول الصحيفة إنه على نطاق أوسع، ترى الحكومة الفرنسية الأسابيع القليلة القادمة على أنها "تسلسل فرنسى بريطانى مهم للغاية"، سياسيًا ورمزيًا، حيث من المقرر أن يرحب ماكرون بالملك تشارلز، فى زيارة دولة إلى فرنسا من 26 مارس إلى 29.

يُنظر إليه على أنه "شرف لفرنسا"، يأتى قبل تتويج الملك، حيث يستضيف الرئيس مأدبة عشاء رسمية للملك والملكة فى قصر فرساى فى 27 مارس.

لكن مع وقوع أوروبا فى قبضة "لحظة من الشدة المذهلة"، سيكون التركيز السياسى الفورى على القضايا العالمية بما فى ذلك حرب أوكرانيا والهجرة.

كان من المفهوم أن المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين يعملون على إطار تمويل متعدد السنوات محتمل لتحسين خطط التعامل مع أزمة الهجرة بما فى ذلك من خلال المزيد من القوى العاملة والمعدات والبنية التحتية.