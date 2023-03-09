اليوم العالمى للمرأة 2023.. مطلب لـ الأمم المتحدة من حكومة لبنان

جدة - نرمين السيد - دعت المنسقة الأممية بـ لبنان، يوانا فرونتسكا، إلى تحسين تمثيل المرأة فى مواقع صنع القرار بالبلاد وفى جميع المجالات والقطاعات الحيوية، مشددة على ضرورة المضى قدما فى ذلك.





ودعت فرونتسكا، فى تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، للوقوف جميعا دعما لحقوق المرأة، مؤكدة احتياج لبنان إلى كل إمكانات وإبداع مواطنيه كافة من أجل التعافى وإعادة بناء مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا فى شهر ديسمبر الماضى، أكد أن المرأة اللبنانية ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل كبير فى الحياتين العامة والسياسية فى البلاد على الرغم من حصول النساء اللبنانيات على حق التصويت فى عام 1952.

ودعت الأمم المتحدة إلى تطبيق تدابير خاصة موقتة على شكل كوتا نسائية فى الانتخابات، وإلى تضمين الأحزاب السياسية النساء فى لوائحها، وإلى إقامة شبكات وأنظمة دعم قوية للمرأة فى السياسة، وإلى دعم تطوير بيئة داعمة للمرأة فى السياسة مؤلفة من رجال ومن نساء.

وأشار التقرير المشترك الذى أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" حول المشاركة السياسية للمرأة إلى أن لبنان شكل منذ الاستقلال 88 حكومة، ضمت تسع حكومات منها، فقط، نساء، واليوم يمثّل النساء 4% فقط من حكومة تصريف الأعمال الحاليّة من خلال وزيرة واحدة، من أصل 24 وزيرا، كما أن مجلس النواب اللبنانى يضم 8 عضوات فقط من بين 128 عضوا.