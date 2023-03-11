الجيش السودانى يؤكد التزامه بالعملية السياسية والاتفاق الإطارى

جدة - نرمين السيد - أكدت القوات المسلحة السودانية فى بيان تليفزيونى، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه فى "الاتفاق الإطارى"، الذى يفضى إلى توحيد المنظومة العسكرية، وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، لحين إجراء الانتخابات.





واعتبرت القوات المسلحة السودانية أن "مزايدة" البعض على مواقفها والحديث عن "عدم رغبة" قيادتها فى إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطى، هى محاولات مكشوفة للتكسب السياسى والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال، وشددت على أن هذه المزايدة لن تنطلى على فطنة وذكاء الشعب، ووعى ثوار وثائرات وشباب البلاد.

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