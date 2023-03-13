بايدن يؤكد: النظام المصرفى آمن وبإمكان الشركات الصغيرة الشعور بالأمان

وقال بايدن -فى كلمة إلى الأمة اليوم الإثنين- "ستكون ودائعكم موجودة عندما تحتاجون إليها، وسيتمكن العملاء من الوصول إلى أموالهم اعتبارا من اليوم، كما أنه بإمكان الشركات الصغيرة فى جميع أنحاء البلاد والتى لديها حسابات إيداع أن تشعر بالأمان مع العلم أنها ستكون فى مقدرتها دفع أجور عمالها ودفع فواتيرها والبقاء مفتوحة للعمل".
وأضاف بايدن أن دافعى الضرائب لن يعانوا من أى خسارة، مشيرًا إلى الإجراءات الفورية التى اتخذتها إدارته بشأن هذا الصدد، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين.. والحد من مخاطر حدوث ذلك مجددًا.
كما لفت إلى أنه سيطلب من الكونجرس والجهات المنظمة المصرفية تعزيز القواعد الخاصة بالبنوك لتقليل احتمالية حدوث مثل هذا النوع من الانهيار البنكى مجددًا.
تجدر الإشارة إلى أن بنك سيليكون فالى فى الولايات المتحدة قد تعرض لانهار بعد فشله فى جمع 2.25 مليار دولار (أى ما يعادل 1.9 مليار جنيه إسترلينى) لسد خسارة لبيع الأصول، خصوصا السندات الحكومية الأمريكية، التى تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة.
ودفعت الاضطرابات المالية التى تعرض لها البنك إلى رحيل عملائه، كما أثارت مخاوف المستثمرين بشأن الحالة العامة للقطاع المصرفى.
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