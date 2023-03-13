العالم اليوم - روسيا توافق على تمديد اتفاقية نقل الحبوب.. لهذه المدة

انتم الان تتابعون خبر روسيا توافق على تمديد اتفاقية نقل الحبوب.. لهذه المدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 07:23 مساءً - أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة في جنيف الاثنين، أن روسيا تؤيّد تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط، بعدما كان يُمدَّد تطبيق النص كل مرة لمدة 120 يومًا حتى الآن.

وقال سيرغي فيرشينين في إعلان مكتوب أُرسل إلى وسائل إعلامية عقب المفاوضات "إن الجانب الروسي (...) لا يُعارض تمديدًا جديدًا لـ+مبادرة البحر الأسود+ بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18مارس، لكن لمدة 60 يومًا فقط".

وجاء ذلك في ختام يوم من المحادثات بين روسيا وممثلين عن الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر أن تنتهي في 18 مارس المرحلة الحالية من الاتفاق الذي يُسَهِل تصدير المنتجات الزراعية منموانئ جنوب البحر الأسود في أوكرانيا وسط صراعها مع روسيا، ولا يمكن تمديده إلا بإذن من موسكو.

ما هي مبادرة نقل الحبوب؟

تهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في توقف التصدير لفترة.