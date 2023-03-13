الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر أخرى

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات ضد روسيا والتى تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 سبتمبر 2023.





وذكر الاتحاد -فى بيان نُشر على موقعه الإلكترونى، اليوم الاثنين- أن هذه العقوبات تتضمن قيود سفر وتجميد أصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد والكيانات المدرجة فى القائمة. وأشار إلى أن هذه العقوبات تتضمن 1473 فردًا و205 كيانات، لافتًا إلى أنها تستهدف بشكل أساسى المسؤولين عن العدوان العسكرى الروسى المستمر وغير المبرر ضد أوكرانيا. وأوضح أن الاتحاد الأوروبى، وسع بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بهدف إضعاف القاعدة الاقتصادية لروسيا، وحرمانها من التقنيات والسلع الاستراتيجية، وتقليص قدرتها على شن الحرب.

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