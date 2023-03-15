العالم اليوم - روبيني: "كريدي سويس" ربما يكون "أكبر من الانقاذ"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 05:16 مساءً - حذر الخبير الاقتصادي العالمي، نورييل روبيني، من أن مجموعة كريدي سويس قد تكون أكبر من أن يتم إنقاذها، إذ تأتي تصريحاته بعد انخفاض حاد لسعر سهم المجموعة على مستوى قياسي، الأربعاء.

وقال الخبير الاقتصادي، والذي توقع حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008، إن المشكلة تكمن في أن بنك "كريدي سويس" وفقًا لبعض المقاييس، "أكبر من أن يفشل، لكنه أيضًا أكبر من أن يتم إنقاذه إن فشل"، بحسب بلومبرغ.

وأضاف أنه من غير المعلوم ما إذا كان البنك يمتلك من الأدوات والموارد ما يكفي "لهندسة عملية الإنقاذ".