فيضانات مدمرة تجتاح تركيا وتوقع قتلى

فيضانات مدمرة تجتاح تركيا وتوقع قتلىأعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، مصرع ثمانية اشخاص وفقدان عدد اخر في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بارتفاع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى اربعة، واربعة اخرين في أديامان ، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى ثمانية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.

يأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.